Papa Francesco a Fabio Fazio: «Ciò che si fa con i migranti è criminale, tutti dovrebbero accoglierli»

Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa. L'intervista al Pontefice, che dovrebbe iniziare alle 20.35 circa, non è certamente stata improvvisata, ma è anzi frutto di un dialogo che tra i due va avanti da tempo. Francesco parlerà in collegamento video da Casa Santa Marta, in Vaticano, dove risiede.

«Buonasera e grazie di questo incontro, non credo di sopportare chissà quale peso. Sopporto come la maggioranza della gente, ci sono persone che nella vita di tutti i giorni sopportano pesi pesantissimi. Io sono aiutato dalla Chiesa, dai vescovi, da uomini e donne di grande volontà e professionalità», ha spiegato Papa Francesco quando Fabio Fazio gli ha chiesto come faccia a sopportare il peso della guida della Chiesa.

Sul dramma dei migranti, il Pontefice ha spiegato: «Il problema è l'indifferenza. Ci sono categorie: le guerre sono al primo posto, le persone al secondo. Da almeno 7 anni parliamo di guerra nello Yemen, eppure non si fa abbastanza. Ci sono delle categorie (bambini, poveri, migranti) che non contano nell'immaginario universale, ciò che conta sono la guerra e la vendita delle armi. Senza produrre armi per un anno si potrebbe garantire l'istruzione ai bambini di tutto il mondo. Pensiamo ai bambini che muoiono al mare o al freddo, ad Alan Kurdi morto in mare e tanti altri esempi di cui non sappiamo nulla». Proprio sulla guerra, Papa Francesco pone l'accento: «Anche nella Bibbia vengono subito le guerre, sono come un controsenso della Creazione e per questo significano distruzione. Lavorare la terra, curare la famiglia e la società è costruire. Fare la guerra è distruggere».

Sul dramma delle morti nel Mediterraneo il Papa spiega: «I migranti che partono soffrono nei lager, uso proprio questa parola, nelle mani dei trafficanti. Poi rischiano la vita nell'attraversare il mare e alcune volte sono respinti. Per chi ha la responsabilità locale è semplice dire no, mentre le navi cercano un porto sicuro. Ogni Paese deve dire quanti migranti può accogliere, è un problema di politica interna. C'è l'Unione europea, bisogna mettersi d'accordo, trovando un equilibrio in comunione. I migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati nella società. Quest'ultimo punto è molto importante. Ci sono Paesi che col calo demografico che vivono hanno bisogno di più abitanti, un migrante integrato aiuta quel Paese. Dobbiamo pensare a una politica migratoria continentale, è una responsabilità nostra. Questo è realismo puro».

Sulle disparità a livello mondiale, Papa Francesco ha spiegato: «Noi vediamo i bambini che muoiono, i migranti che annegano, disuguaglianze e ingiustizie. Ma c'è sempre quella tentazione di guardare dall'altra parte. Con i media vediamo tutti ma possiamo facilmente non guardare. Non basta vedere, è necessario sentire e toccare, ed è qui che entra la psicologia dell'indifferenza. Sul rapporto col prossimo, Gesù ci racconta la parabola del Buon Samaritano: c'è solo un uomo che si ferma, vede e tocca con mano, prendendosi cura dell'altro. Il tatto è il senso più completo, dobbiamo toccare con mano il dolore e il bisogno degli altri».

Si parla poi di ambiente, una tematica essenziale per Papa Francesco. «Stiamo già vedendo gli effetti della mano dell'uomo, con i cambiamenti climatici. Pensiamo all'Amazzonia: deforestazione significa meno ossigeno, cambiamento climatico, morte della biodiversità e uccisione della Madre Terra. I popoli aborigeni hanno un rapporto diverso con la Madre Terra: per loro il 'buon vivere' è vivere nel rispetto dell'ambiente» - spiega il Pontefice - «I pescatori di San Benedetto del Tronto hanno trovato, in un anno, tantissima plastica in mare. Poi sono tornati qualche tempo dopo, la quantità era il doppio. Loro però recuperavano la plastica per salvare il mare e la biodiversità. Buttare la plastica in mare è criminale, prendersi cura del Creato è una cosa che dobbiamo imparare».

Si parla poi dello scatto che ha immortalato Papa Francesco all'uscita di un negozio di dischi di Roma. «La curiosità è lecita, ma non sono andato a comprare dischi. Quelle persone sono mie amiche da anni, hanno risistemato il negozio e sono andato a benedirlo. Proprio in quel momento c'era un giornalista che aspettava un amico per prendere un taxi ed è così che l'avete saputo» - spiega il Papa - «Mi piacciono molto i classici. Anche il tango mi piace tanto, un porteño che non balla il tango non è un vero porteño».

Sui temi più d'attualità, Papa Francesco ne rivela anche uno che lo addolora molto: «Tra i ragazzi c'è molta violenza, molta aggressività, molto bullismo. Il problema è sociale, l'aggressività di per sé non è negativa ma va educata. C'è un'aggressività distruttiva che inizia con la lingua, il chiacchiericcio, che distrugge l'identità, le famiglie e comunità. Se hai un problema con qualcuno, o lo tieni per te o glielo vai a dire in faccia». Sulla famiglia, il Papa spiega: «Ai giovani genitori chiedo sempre se giocano con i figli: molti di loro non hanno veramente il tempo, ma non dobbiamo aver paura di seguirli e star loro vicini. I genitori devono essere complici dei figli, ma che sia una complicità genitoriale in cui entrambe le figure crescono insieme».

Fabio Fazio cita poi una celebre frase di Papa Francesco: «Un uomo può guardare un altro uomo dall'alto in basso solo quando lo aiuta a rialzarsi». Il Pontefice la commenta così: «Nella società vediamo quante volte si guardano gli altri dall'alto in basso per dominarli e sottometterli e non per aiutarli. Pensiamo solo a quelle impiegate che devono pagare col proprio corpo la stabilità lavorativa, perché il loro capo le guarda dall'alto in basso. Non c'è sguardo dall'alto in basso lecito all'infuori di quello in cui aiutiamo un fratello a rialzarsi, anche a costo di cadere noi».

Fabio Fazio poi chiede: «Ci sono dei casi di persone che non meritano il perdono e la misericordia di Dio?». Papa Francesco replica così: «Dio ci ha fatto buoni ma liberi, quella libertà può fare tanto bene ma anche tanto male. Siamo padroni delle nostre decisioni. Dirò qualcosa che scandalizzerà, ma la capacità di essere perdonato è un diritto umano concesso direttamente da Dio. Chi chiede perdono, ha il diritto di essere perdonato: questo è importante, non dimentichiamocelo. Il padre del figliol prodigo lo aspettava per perdonarlo, lui aveva il diritto di essere perdonato ma non lo sapeva e per questo titubava».

«Una domanda che mi scandalizza un po' è: perché soffrono i bambini? Non riesco a spiegarmelo, non c'è risposta. Dio è forte e onnipotente, ma nell'amore. L'odio e la distruzione sono nelle mani di un altro che, per invidia, ha seminato il male nel mondo» - spiega Papa Francesco - «Dialogare col male è pericoloso e tanta gente cerca di farlo, anche io tante volte mi sono trovato in quella situazione. Gesù non ha mai dialogato col diavolo. Quando i bambini soffrono, non dobbiamo chiederci perché, ma dobbiamo soffrire con loro. Questo l'ho imparato da Dostoevskij».

"È una grandissima responsabilità e un grandissimo dono. È una cosa straordinaria per la televisione, ma che va ben al di là della televisione"



Questa sera in esclusiva Rai l'intervista di @fabfazio a Sua Santità Papa Francesco. @chetempochefa dalle 20 su #Rai3. @Tg1Rai pic.twitter.com/uh9sfJCXoX — Rai3 (@RaiTre) February 6, 2022

Circa due anni fa, infatti, Papa Francesco, intervistato da Repubblica, citò Fabio Fazio che, per il quotidiano di Largo Fochetti avevo scritto un intervento dal titolo "Le cose che sto imparando", pubblicato nel momento in cui tutti, in pieno lockdown, erano costretti in casa.

Papa Francesco, citando espressamente le parole di Fazio, si disse molto colpito

in particolare in particolare dal «fatto che i nostri comportamenti influiscono sulla vita degli altri Ha ragione ad esempio quando dice: "È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua". Questa cosa mi ha molto colpito».

L'invito di Fabio Fazio, quindi, non è un qualcosa di improvvisato, ma che è maturato durante questi ultimi due anni e che era stato avanzata già da qualche tempo e che ora, proprio pochi giorni fa, Papa Francesco ha deciso di accettare.

Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità.

Al di là delle parole che mi riguardano, Papa Francesco ha invitato tutti noi a non sprecare questo tempo difficile ma ad adoperarlo per guardare in noi stessi e rinnovarci.@repubblica https://t.co/JJa3mGZ4x4 — Fabio Fazio (@fabfazio) March 18, 2020

