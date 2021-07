Papa Francesco dimesso dall'ospedale: ha lasciato il Gemelli in auto

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Papa ha utilizzato la sua consueta auto, come si vede dalla foto Ansa. Le dimissioni, inizialmente previste per domenica, sono state posticipate a oggi per uno scrupolo di cautela da parte dei medici che lo hanno in cura, medici che in questi giorni di degenza del Pontefice hanno tenuto un profilo bassissimo, richiesto dallo stesso Francesco, tanto da non rilasciare alcuna dichiarazione agli organi di informazione.

Chi ha frequentato l'ospedale in questi giorni ha visto comunque spesso il chirurgo Sergio Alfieri fare avanti e indietro col decimo piano, dove è alloggiato nell'appartamento riservato ai Pontefici Bergoglio, e poi con ritmo quotidiano, lo stesso Alfieri intrattenersi nella pausa pranzo con il medico personale di Francesco, il geriatra Roberto Bernabei.

Ultimo aggiornamento: 11:33

