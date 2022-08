Papa Francesco a L'Aquila, città in fermento: alle 10 aprirà la Porta Santa, è la prima volta nella storia

C'è attesa spasmodica a L'Aquila per l'arrivo di Papa Francesco, che questa mattina alle 7.50 è partito dall'eliporto del Vaticano per recarsi nella città abruzzese, dove l'arrivo allo Stadio Gran Sasso era previsto per le 8.30 circa: un piccolo contrattempo legato al meteo ha spostato l'arrivo di qualche minuto, ma allo stadio in Piazza d'Armi. Bergoglio è arrivato in Piazza Duomo a bordo di una Fiat 500 L bianca, seduto vicino al conducente con il finestrino aperto ha salutato con la mano i fedeli in festa: piazza gremita e tante bandierine del Vaticano.

Di fronte al Duomo ancora inagibile è stato accolto da cardinale Petrocchi e dal presidente della Regione Marsilio. Alle 10, il Papa sarà sul palco allestito sul sagrato della basilica dove presiederà la messa, quindi l'Angelus. Al termine, Bergoglio, primo Pontefice della storia, effettuerà il rito dell'apertura della Porta santa, bussando tre volte, con il ramo d'ulivo del Getsemani, sull'anta del portale nel lato sinistro della basilica.

Sveglia anticipata per migliaia di persone in attesa della visita pastorale: tenendo conto di restrizioni al traffico e difficoltà di parcheggio, tanti tra pellegrini, religiosi, turisti, semplici curiosi o membri di associazioni e gruppi scout hanno raggiunto il centro storico con largo anticipo presentandosi per tempo ai varchi di controllo di piazza Duomo e piazzale di Collemaggio, le due aree dove papa Francesco incontrerà i fedeli che si riempiono progressivamente. Tra questi due luoghi c'è un percorso transennato attraverso il quale si muoverà la Papamobile.