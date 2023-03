Papa Francesco: «Pronto a dimettermi se sarò annebbiato dalla stanchezza»

Papa Francesco non pensa alle dimissioni, ma «una stanchezza che non ti fa vedere chiaramente le cose, la mancanza di chiarezza, di sapere valutare le situazioni» lo spingerebbe a darle, e «anche il problema fisico, può darsi». In un'intervista alla tv svizzera Rsi, anticipata da Corriere, Repubblica e Stampa, fa il bilancio dei 10 anni del pontificato.

Papa Francesco, cosa ha detto

«Quella del ginocchio è stata un'umiliazione fisica, anche se adesso sta guarendo bene». Parla della guerra, «cominciata a pezzetti e adesso nessuno può dire che non è mondiale». Putin? «Sa che sono a disposizione. Ma lì ci sono interessi imperiali, non solo dell'impero russo».