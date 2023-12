Papà e figlia muoiono a pochi giorni di distanza: Diana stroncata dal tumore, Giorgio ha un malore al funerale per il dolore

L'amore di un papà per la figlia, così forte da unirli anche nel destino più tragico. Diana e Giorgio Mazzon sono morti a poche ore di distanza l'una dall'altro. La prima, per un tumore che non le ha lasciato scampo a soli 53 anni. Il secondo, per il dolore nel giorno del funerale. L'uomo, noto tappezziere del Trevigiano, aveva 86 anni. Durante la funzione, lo scorso lunedì, ha avuto un malore. È morto poco più tardi in ospedale, riporta La Tribuna di Treviso.

Il dramma di Diana e Giorgio

Diana Mazzon lottava da tempo contro un brutto male. È morta la scorsa settimana, lasciando il compagno Walter e il figlio Simone. «Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare e partecipare con dolore alla perdita della mia cara adorata e amata Diana. Ora è un bellissimo angelo e rimarrà per sempre dentro ognuno di noi. Grazie veramente di cuore», ha scritto sui social il compagno.