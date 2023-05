Papà mette le cuffie per non sentire il pianto del figlio di 3 mesi: «Mia moglie mi odia, ma ho un buon motivo»

Il papà di un bambino di tre mesi ha cominciato ad indossare sin dalla nascita del suo primogenito un paio di cuffie per attutire il rumore del pianto del piccolo, un'abitudine che sua moglie - e madre del bimbo - proprio non riesce a tollerare ma che lui giura di aver adottato per un buon motivo. Dopo aver letto la sua storia sui social, centinaia di persone stanno ora criticando la donna, che ha chiesto al marito di smettere di usare l'escamotage.

Papà indossa le cuffie per attutire il pianto del figlio

Il neopapà si è sfogato su un forum di Reddit, spiegando che gli è stata diagnosticata uno spettro di aujtismo e indossare le cuffie gli permette di prendersi cura del neonato senza essere sopraffatto dal suo pianto, ma che sua moglie è convinta che lui dovrebbe essere in grado di far fronte a ogni aspetto della genitorialità senza ricorrere a stratagemmi. «Ha detto che probabilmente nostro figlio potrebbe essere spaventato nel vedere suo padre con quelle cose in testa proprio nei momenti in cui è più stressata».

Il 33enne ha chiesto se avesse torto e se fosse un «cattivo padre» o se sua moglie stesse facendo una «richiesta irragionevole» respingendo la sua disabilità. «Mi è stato diagnosticato l'autismo - spiega - e di conseguenza ho alcuni problemi sensoriali piuttosto gravi, in particolare per quanto riguarda il suono, e in particolare quando sono stanco».

«Ho delle cuffie con cancellazione del rumore che sono una manna dal cielo - continua il post - quindi ho iniziato a indossarle quando ho scoperto che piangeva troppo, in particolare quando mi alzo di notte con lui». Il 33enne ha spiegato che non le indossa per ignorare il sui pianto, che comunque riesce a sentire in maniera attutita, ma che è esattamente il contrario: «Le indosso così posso tenerla senza sentirmi sopraffatto», ha detto. «La maggior parte delle volte è una gioia, adoro i nostri pasti alle 2 del mattino quando sembra che nessun altro al mondo sia sveglio tranne noi, godendoci la quiete e la solitudine. Lo amo così tanto».

Tuttavia la mamma vuole porre fine all'abitudine delle cuffie del marito dicendo che dovrebbe essere in grado di affrontare tutte le «cose ​​negative» che hanno accettato diventando genitori. «Ha detto che è importante non bloccare il suo pianto, così posso sentire quello che sta provando nostro figlio», ha scritto il papà. «Quello che ha detto ha molto senso, quindi ho smesso di indossarle e ho gestito i crolli conseguenti». La famiglia dell'uomo concorda sul fatto che dovrebbe smettere di indossare le cuffie e teme che possa "trascurare" i bisogni di sua figlia non sentendo le sue grida a tutto volume. D'altro canto, un suo amico che ha affermato che si trattava di una "richiesta irragionevole" e che anche i suoi bisogni con la sua disabilità "contano".

I commenti

Centinaia di persone si sono affrettate a esprimere le loro opinioni e si sono schierate con il padre dicendo che ha escogitato la soluzione perfetta per potersi occupare di suo figlio. «Perché non indossare le cuffie? Non c'è niente di sbagliato in questo. È davvero strano dire che il bambino avrà problemi con te che le hai in testa quando è angosciato. Il bambino non lo saprà in nessun caso!», ha commentto una donna. «Questo è pazzesco. Che differenza fa? È come dire che devi lavare i pannolini a mano per sperimentare le cose brutte», ha aggiunto un secondo. «Ti stai prendendo cura del tuo bambino, non solo nell'istanza immediata, ma a lungo termine, assicurandoti di non avere sovraccarico sensoriale e burnout autistico», ha risposto un terzo.