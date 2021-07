Papa Francesco, l'Angelus dal Gemelli dopo l'intervento: «Salvare il servizio sanitario gratuito, anche la Chiesa lo faccia»

«Vi ringrazio per il sostegno delle vostre preghiere. Sono contento di poter onorare la mia promessa da qui. Ho sperimentato quanto sia necessario un servizio sanitario accessibile a tutti. Non bisogna perdere questo bene prezioso e occorre impegnarsi tutti. Anche la chiesa lo faccia». Papa Francesco si affaccia dalle finestre del policlinico Gemelli, dove è ricoverato a seguito di un intervento chirurgico. Diversi fedeli, guidati da un gruppo di suore, hanno intonato canti e preghiere in attesa che il Papa si affacciasse per la recita dell'Angelus. E' stata la prima apparizione in pubblico del Papa da una settimana. Il Papa è stato accolto da un lungo applauso.

Un piazzale gremito di fedeli, pellegrini ma anche di tanti malati, pazienti, dei loro accompagnatori, come del personale medico e infermieristico dell'ospedale ha preso partealla recita dell'Angelus di Papa Francesco. Nonostante le elevate temperature in tantissimi, facendosi scudo con ombrellini e cappellini, hanno accompagnato con calore la recita della preghiera domenicale. Un signore e una signora peruviani da trent'anni in Italia, spiegano ai tanti cronisti presenti: «Siamo qui perché Francesco è uno di noi». Alle finestre dell'ospedale in tanti si sono affacciati, medici e pure pazienti, qualcuno visibilmente alzatosi dal letto della degenza proprio per intercettare la vista del Papa.

Papa Francesco sulla via della guarigione: «Ha cenato con chi lo assiste e passeggia per i corridoi»

Le prime parole

«Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale dell'Angelus, anche qui dal Policlinico Gemelli. Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore», sono state le prime parole pronunciate dal pontefice.

Il messaggio

«Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente. Il primo pensiero che ti viene è venderla. Ma la tua vocazione di Chiesa non è avere dei quattrini è fare il servizio e il servizio sempre gratuito. Non dimenticatevi: salvare le istituzioni gratuite», il messaggio del Papa.

