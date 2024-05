Paolo Spada, morto a 56 anni il chirurgo delle "Pillole di ottimismo" che aveva spiegato il Covid durante la pandemia

Il mondo della medicina e della divulgazione scientifica piange la scomparsa di Paolo Spada, noto chirurgo vascolare e docente alla Clinica Humanitas di Rozzano, venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato a 56 anni. Spada era diventato celebre sui social con le sue “Pillole di ottimismo”, una pagina seguita da quasi 200.000 persone che ha fornito importanti informazioni e rassicurazioni durante il periodo del Covid-19, con contributi specialistici di virologi e altri esperti.

Chi era Paolo Spada

Paolo Spada era conosciutissimo non solo a Buccinasco, dove viveva con la moglie Barbara e i figli, ma in tutta Italia.

Era diventato un punto di riferimento importante, sia come medico che come divulgatore, capace di parlare al pubblico con toni sempre chiari e semplici, spiegando contenuti medici complessi in modo accessibile. Era malato da tempo, ma il suo ultimo contributo - che continuerà a ispirare soprattutto i giovani, a cui è rivolto - risale a soli tre giorni prima della morte, pubblicato sul gruppo Facebook dell'Humanitas Research Hospital

Da medico a malato

Nel video pubblicato sulla pagine dell'ospedale in cui lavorava, Paolo Spada ha raccontato la sua storia di medico che, a un certo punto, si trova ad indossare i panni del paziente. Spada ha condiviso le sue riflessioni, l'amore per la musica e per le maratone, le “pillole di ottimismo” che lo hanno reso famoso durante la pandemia, e il grande insegnamento tratto dalla sua vita: non aver paura, seguire le proprie passioni e dare il massimo.

Le Pillole di ottimismo

