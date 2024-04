Paolo Pininfarina, morto il presidente della storica azienda di auto: aveva 65 anni ed era malato da tempo

Paolo Pininfarina, morto il presidente della storica azienda di auto: aveva 65 anni

1 Minuto di Lettura

Martedì 9 Aprile 2024, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17:38 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

Si è spento l'imprenditore Paolo Pininfarina, presidente dell'omonimo gruppo. Figlio del senatore a vita, Sergio Pininfarina, e nipote del fondatore della Pininfarina, 'Pinin' Farina, aveva 65 anni ed era malato da tempo. Dopo la laurea in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, aveva proseguito gli studi negli Stati Uniti e in Giappone. La morte di Paolo Pininfarina avviene a 16 anni dalla scomparsa del fratello Andrea, morto nell'agosto 2008 in un incidente stradale mentre stava recandosi in azienda.