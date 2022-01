Paolo, ingegnere romano di 42 anni, trovato morto ad Amsterdam: «È stato ucciso»

«È stato sicuramente un omicidio». L'avvocato della famiglia Moroni, Bruno Forestieri, commenta così la morte di Paolo Moroni, l'ingegnere informatico 42enne trovato cadavere giovedì scorso nella sua casa ad Amsterdam, dove si era trasferito per lavoro da anni. «Al momento la polizia olandese è molto chiusa - continua -. Questo ci fa supporre che siano vicini ad individuare il responsabile. Le principali notizie ci arrivano dall'unità di crisi della Farnesina e dai carabinieri di Civitavecchia».

Paolo Moroni era tornato ad Amsterdam solo una decina di giorni fa, dopo aver passato le feste ad Allumiere insieme con la famiglia, che gestisce un ristorante molto affermato in paese. “Con le belle giornate lo si vedeva spesso sulle scale con il computer a lavorare in smartworking”, racconta il sindaco. Era partito per l’Olanda dopo la laurea alla Sapienza e il master all’Università della Svizzera italiana. La morte risalirebbe a giovedì, ma la notizia alla famiglia è stata data tramite la Farnesina solo venerdì.

Ultimo aggiornamento: 12:25

