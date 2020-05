Morto Paolo Marzotto, imprenditore e mecenate: aveva 89 anni

Il 17 dicembre 2018 a Lugano era mancato il fratello maggiore di Paolo, il conte Umberto a 92 anni, e solo 8 mesi prima l'ultimogenito dei fratelli, il conte Pietro Marzotto. Umberto era l’ ex marito di Marta Vacondio, morta nel 2016.







Ultimo aggiornamento: 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultimo apparizione in pubblico era stata un mese fa con l’adesione alla campagna “#pensACI” lanciata dall’per raccogliere fondi a favore della sanità nei giorni del Coronavirus. Ieri sera si è spendto, 89 anni, quinto dei 7 figli di Gaetano junior e discendente della dinastia, E' morto nella sua casa di Monte Berico, a Vicenza, assistito dalla seconda moglie Carolina e le due figlie(presidente della Fondazione Marzotto).Imprenditore, collezionista, mecenate e appassionato di vini era grande appassionato di motori e arte. Sposato in prime nozze con Florence Daniel, scomparsa nel 2012, con lei donò un milione di euro a Progetto Musica e al Complesso strumentale Marzotto Città di Valdagno, per le giovani musiciste. Si ooccupò anche della salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico italiano.