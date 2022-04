Padova, si schianta con l'auto contro un camion, Paola muore all'istante a 20 anni

VILLA DEL CONTE - Incidente mortale oggi 29 aprile alle 18 in via Commerciale a Villa del Conte a Padova. La vittima è una ragazza di 20 anni, Paola Zonta residente a Cittadella. Al volante della sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco. E' deceduta sul colpo. Rilievi a cura della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Traffico bloccato per oltre tre ore. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti

