«Ho visto una pantera nei boschi di Cremona» Militare allerta i carabinieri

CREMONA - «Più grande di una bici e di un cane, nera e lucida»: nei boschi di Cremona si aggira una pantera, secondo un militare di 41 anni che questa mattina ha fermato un carabiniere di passaggio nella vicina pista ciclabile per dirgli che aveva avvistato un felino mentre andava sui sentieri in mountain bike. I carabinieri, allertati dal collega, hanno fatto ricerche nella zona senza trovare traccia alcuna della pantera, di cui non esistono immagini, visto che il militare non l'ha fotografata. Si è allontanato di corsa...

