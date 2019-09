Sfilatino al prosciutto lungo cento metri: ecco il panino da record

È stato preparato a Bologna uno sfilatino da record. Lungo cento metri e farcito con il Prosciutto San Daniele Dop, lo

sfilatino da guinness

, com'è stato ribattezzato, è il risultato della nuova impresa gourmet che si è tenuta al parcocon la collaborazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, per unire in un'unica specialità la biodiversità gastronomica italiana.Lo sfilatino è stato realizzato impiegando 40 chili di farina, 25 litri di acqua, 500 grammi di sale, due chili di lievito madre e farcito con 4.200 fette di Prosciutto di San Daniele (oltre 50 kg). Centinaia di spettatori hanno prima ammirato la realizzazione dello sfilatino, preparato da maestri panificatori del Forno di Calzolari al lavoro dalle sette del mattino su un impasto con una lievitazione di 8 ore. Lo sfilatino è stato quindi imbottito e poi i presenti hanno degustato. Nessuno spreco: al termine dell'evento, i metri non degustati dai visitatori sono stati devoluti alla Open Group Cooperativa Sociale di Bologna.