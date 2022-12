Panettone, la classifica dei migliori del 2022: ecco quali comprare al supermercato. In vetta una sorpresa

Il Natale si avvicina e con esso la voglia di pandoro e soprattutto di panettone, i due dolci natalizi per eccellenza. Ma come districarsi tra i banchi del supermercato per capire quale panettone è il migliore? Ci ha provato Altroconsumo, che come ogni anno ha pubblicato la classifica dei panettoni assaggiandoli e analizzandoli in laboratorio.

Tanti i criteri utilizzati, dall'utilizzo di uova intere o solo tuorlo, al burro, alla qualità di uvetta e canditi, fino al peso. I panettoni analizzati sono 11: nessuno di loro ha presentato problemi per quanto riguarda gli ingredienti del "panettone perfetto", almeno secondo la giuria di pasticceri e consumatori, che hanno promosso a pieni voti 6 panettoni su 11, mentre altri 5 non hanno raggiunto la sufficienza.

PANETTONI, LA CLASSIFICA

Al primo posto, con 71 punti, si trova Vergani Il Panettone di Milano (prezzo medio 14,90 euro), che supera per un solo punto Le Grazie Panettone Classico Esselunga (4,99 euro) e Tre Marie Il Panettone Milanese (12,89 euro). Il panettone Le Grazie (Esselunga), anche se al secondo posto, viene selezionato però come "migliore scelta", per rapporto qualità/prezzo.

Vergani, il panettone con il punteggio più alto

Ai piedi del podio, con 68 punti, c'è Bauli Il Panettone Classico (7,54 euro), mentre al quinto posto c'è Carrefour Panettone (5,49 euro), con 65 punti. Sesto, e ultimo ad avere la sufficienza, è Il Viaggiator Goloso Panettone (10,66 euro), a quota 60 punti. Più bassi in classifica, e sotto la sufficienza, troviamo Il Mandorlato Balocco (7,45 euro), Paluani Panettone Soffice (6,40 euro) e Il Gran Nocciolato Maina (8,28 euro), tutti a 56 punti. Decimo il Panettone Originale Motta (6,15 euro), con 55 punti, mentre il Panettone Tradizionale Melegatti (5,40 euro) viene relegato all'undicesimo posto con 51 punti.