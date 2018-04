Pamela, in centinaia alla fiaccolata sull'Appia c'è anche il sindaco Raggi

ROMA - Una fiaccolata in memoria di Pamela Mastropietro, la ragazza romana brutalmente assassinata a Roma due mesi e mezzo fa si sta svolgendo lungo via Appia con centinaia di persone che si sono strette attorno alla madre Alessandra Verni, per reclamare giustizia. Ci sono la sindaca Virginia Raggi, la leader di Fdi Giorgia Meloni e il capogruppo Fabio Rampelli, Maurizio Gasparri e Renata Polverini (Fi), Barbara Saltamartini (Lega).