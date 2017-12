Palpeggiava 7 bambine di terza elementare: maestro orco condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - La condanna. Dovrà scontare in carcere 7 anni e 4 mesi di detenzione il67enne, arrestato dopo la condanna confermata dalla Cassazione il 19 dicembre scorso. Sette gli abusi contestati a danno di altrettante, che il maestro palpeggiava nelle parti intime quando le chiamava alla cattedra.Tutto gli episodi sono avvenuti tra il settembre del 2013 e il febbraio del 2014. I reati erano stati dimostrati già in primo grado e in appello in modo «incontrovertibile», grazie alla installazione di telecamere all'interno dell'aula da parte dei carabinieri di San Donato, che per primi avevano arrestato il maestro 'orcò. L'uomo, che dovrà risarcire ogni vittima con 140mila euro, è stato arrestato mercoledì, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.Spicola è stato arrestato dai carabinieri della sezione Catturandi di Milano, diretti dal capitano Marco Prosperi, nella sua abitazione di San Giuliano Milanese. Né il maestro né i suoi familiari, la moglie e i figli, hanno opposto alcun tipo di resistenza. Il maestro è ora detenuto nel carcere di Lodi, ma a breve potrebbe essere trasferito a Opera o a Bollate, dove ci sono istituti più attrezzati per la detenzione di persone che si sono macchiate di questo tipo di reato.