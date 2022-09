Palpeggia la figlia di 14 anni: padre condannato a 6 anni di carcere

Palpeggiava sua figlia. Un'immagine orrenda quella di un padre che tocca in modo malizioso sua figlia, una ragazzina di 14 anni di Bolzano. L'uomo, un adulto di 45 anni, avrebbe toccato sua figlia nel luogo più intimo della casa, la camera da letto, dove dormiva sua figlia. I fatti sarebbero avvenuti in due occasioni, nel 2019, presumibilmente in assenza della ex moglie; ma la ragazzina non ha taciuto a quella violenza sessuale, subita da suo padre. Ed ha denunciato i due episodi, prima confidandosi a sua figlia, poi anche a sua madre, che non ha esitato a sporgere denuncia nei confronti dell'ex marito e padre della ragazzina.

Palpeggiamenti ignobili

L'uomo di 45 anni ha negato ogni accusa, ma le accuse della figlia sono state confermate anche in incidente probatorio dalla stessa ragazzina. In primogrado suo padre è stato accusato a sei anni di carcere ed al pagamento di una provvisionale di 30mila euro.