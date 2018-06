Violentata da quando aveva 7 anni: «Mamma voleva farmi ritirare la denuncia»

Un incubo durato 14 anni, sin da quand'era una bimba. E che oggi ha avuto il coraggio di denunciare. Una giovane di Palermo ha denunciato che suo padre l'avrebbe violentata da quando aveva sette anni. La madre per farle ritirare la denuncia l'ha perseguitata. È quanto emerge dalle indagini degli agenti del commissariato di Bagheria coordinate dalla pm di Termini Imerese, Annadomenica Gallucci, su una storia di abusi sessuali emersa dopo la denuncia della vittima, oggi di 21 anni, che quando aveva 18 anni si è presentata in commissariato e ha raccontato che il padre l'ha costretta a denudarsi e ad avere rapporti con lei.



Oggi è stata eseguita un'ordinanza in carcere del gip del tribunale di Termini lmerese, Stefania Gallì, nei confronti dei due coniugi accusati di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. Il padre della vittima è anche accusato di violenza sessuale aggravata. Alle violenze sessuali sarebbero seguite le percosse, i maltrattamenti e le minacce.



Per questo motivo la vittima è stata allontanata dalla famiglia e portata in una comunità protetta. Durante il soggiorno nel centro la madre avrebbe tentato in tutti i modi di contattarla per farle ritirare la denuncia. Per questo l'avrebbe minacciata e perseguitata facendole cambiare le proprie abitudini.

