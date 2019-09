Sparatoria in strada tre feriti, anche padre e figlio Panico tra la gente

Non sono in gravi condizioni le tre persone rimaste ferite oggi in una sparatoria in via Regina Bianca, a Palermo. Si tratta di Gianluca Giordano, 27 anni, ferito al braccio e a una gamba, del padre Giuseppe di 58 anni, scolpito di striscio all'addome, e di Deborah Namio, 27 anni, raggiunta dai proiettili alla gamba. Tutti e tre sono stati condotti all'ospedale Civico, dove i medici li stanno sottoponendo ad alcuni accertamenti, ma nessuno dei tre versa in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro, infatti, se a fare fuoco sia stata una quarta persona riuscita a fuggire o se la tragedia sia avvenuta al culmine di una lite familiare. A terra gli investigatori dell'Arma hanno trovato sei bossoli.

