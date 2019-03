Spari dentro un minimarket: muore rapinatore preso a bastonate, due feriti

Una rapina finisce nel sangue nel centro storico di Palermo. Un magrebino ha tentato di rapinare un minimarket di via Maqueda nel centro storico all'alba di oggi ma in una violenta colluttazione con il gestore del mini market, un cittadino del Bangladesh, è morto. In difesa del commerciante è intervenuto anche un suo dipendente. La vittima sarebbe stata presa a bastonate. Quando gli agenti della squadra mobile sono intervenuti hanno trovato il rapinatore per terra, un bastone sporco di sangue e alcuni cocci di vetro di una bottiglia in frantumi.Gli investigatori stanno interrogando i due testimoni, rimasti leggermente feriti durante la rissa, e visionando le immagini di una telecamera di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio.