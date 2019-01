Donna uccide il marito a coltellate e confessa: l'uomo in un lago di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTINICO - Unaal culmine di un litigio avvenuto nell'abitazione della coppia a Partinico, un paese a venti chilometri da Palermo. La vittima, di 64 anni, aveva lavorato per diversi anni in Svizzera. Sono in corso indagini della polizia che si trova sul posto.La donna,, 55 anni, ha confessato l'omicidio; in questo momento si trova negli uffici del commissariato di Partinico e viene interrogata dagli inquirenti. Il marito,, di 64 anni, è stato raggiunto da diverse coltellate al torace. I medici del 118, intervenuti nell'abitazione, hanno trovato l'uomo in un lago di sangue; inutili i tentativi di soccorrerlo.È stata la stessa moglie della vittima a presentarsi in commissariato e a informare gli agenti di avere ucciso a coltellate il marito. L'uomo era da poco tempo rientrato in Sicilia dalla Svizzera dove lavorava come elettricista; secondo le prime informazioni la coppia si stava separando.