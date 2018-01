Prova ad accendere la tv lo schermo gli cade addosso Grave bimbo di due anni

Il bimbo ha provato ad accendere la tv ma lo schermo gli è caduto addosso. Dramma a Partinico, in provincia di Palermo, dove un bimbo di 2 anni è rimasto schiacciato da un televisore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, il piccolo avrebbe cercato di accendere l'apparecchio, una vecchia televisione con tubo catodico che si trovava su un mobile nel soggiorno. La tv, però, è venuta giù.



L'incidente è avvenuto due giorni fa, ma la notizia è trapelata solo oggi, nell'abitazione dove il piccolo vive con i genitori. Immediata la corsa al pronto soccorso di Partinico e il trasferimento d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. Indagini in corso da parte del commissariato di Partinico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA