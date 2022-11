Pakistan, attacco suicida a Quetta: almeno 3 morti tra cui un bambino e 23 feriti

Almeno tre morti e ventitre feriti. È questo il bilancio dell'attacco suicida sferrato oggi contro un veicolo delle forze di sicurezza a Quetta, capitale della provincia sudoccidentale pakistana del Baluchistan. La strage è avvenuta nella zona di Baleli, dove un attentatore ha preso di mira un camion delle forze armate, danneggiando anche due auto civili. «È stato un attacco suicida», ha confermato Ghulam Azfar Mahesar, viceispettore generale della polizia di Quetta, aggiungendo che tra le vittime ci sono un poliziotto e un bambino.

«Circa venti poliziotti sono tra i feriti», ha aggiunto. Il portavoce del gruppo terroristico talebano Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp), Muhammad Khorasani, ha rivendicato la responsabilità dell'attacco e ha detto all'ANSA che i dettagli sull'attentatore saranno divulgati in seguito. Lunedì il Ttp ha posto fine al cessate il fuoco unilaterale che aveva annunciato a giugno 2022, affermando che il governo non ha mostrato serietà durante i colloqui di pace e ha continuato a prendere di mira i nascondigli dei talebani nel Paes.

