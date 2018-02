Paga visita medica con 200 euro falsi e ruba dalla cassa i soldi veri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE - Cercano di pagare unacon unada 200 euro falsa, derubano lo studio sanitario e poi se ne vanno. Siamo ae la coppia che lo scorso 20 gennaio entra nell'ambulatorio èLui allunga la banconota da 200 euro alla segretaria dello studio medico: è l'anticipo del pagamento della visita. Ma la donna capisce che è falsa: si alza e va dal titolare del centro medico per fargliela vedere.Così lascia incustodita per un attimo la suadalla quale spariscono 150 euro, veri. Quando la segretaria torna al suo posto, insieme al titolare, non se ne accorge subito. I due riconsegnano la banconota falsa alla coppia sinti e i due ladri se nel vanno.Scoperto l'ammanco, il titolare del polo medico si rivolge ai carabinieri di Sacile e spiega quello che è successo. Viene avviata una indagine e uno dei due malviventi alla fine viene individuato e riconosciuto: ha 50 anni, è domiciliato Cinisello Balsamo (Milano) e non è affatto nuovo a questo genere di truffe e furti con destrezza.Vienea piede libero per tentata vendita di banconota falsa e perin concorso. I carabinieri stanno indagando adesso per identificare laanche tramite le immagini della video sorveglianza acquisite dal centro medico.