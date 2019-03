Padroni aggrediti dal pitbull, due feriti: terrore nella villa

di Ermanno Amedei

Due uomini in ospedale, un cane ferito e uno rinchiuso in un canile a Frattocchie. Sono le conseguenze di una zuffa tra due pitbull, avvenuta ieri pomeriggio in una villa in via Passo della Corte a Lanuvio.La famiglia ha diversi cani, tutti in regola, tra cui i due molossi che si sono azzuffati in giardino. Per separarli ed evitare il peggio, il proprietario, un 60enne, è intervenuto salvando il cane aggredito ma calamitando su di se la furia di quello aggressore e avendo ovviamente la peggio.In sua difesa è accorso il padre 80enne, finendo anche lui vittima dei morsi del cane inferocito ma riuscendo a sottrarre il figlio da una sorte ben peggiore. Nel disperato tentativo di evitare ulteriori conseguenze, l’anziano si è dovuto rinchiudere in un box insieme alla nuora. Da lì è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Lanuvio e quelli della radiomobile di Velletri. Attimi concitati, con gli operatori del 118 sul posto impegnati a medicare il 60enne ma impossibilitati a raggiungere l’80enne rimasto chiuso nel box. Sono dovuti intervenire per questo i vigili del fuoco di Velletri per aprire la serratura e permettere ai sanitari di soccorrere l’uomo trasportandolo in ospedale dei Castelli con prognosi di 30 giorni. Il figlio in ospedale ad Aprilia ha avuto una prognosi di 10 giorni. Il cane è stato rabbonito dalla figlia del proprietario e consegnato al veterinario della Asl Roma 6 arrivato sul posto che, dopo le verifiche del caso, lo ha trasportato in un canile a Frattocchie di Marino e li mantenuto sotto osservazione per le necessarie profilassi. Il primo cane aggredito, una femmina di pitbull, è stata portata anch’essa in una clinica veterinaria.