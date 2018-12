Il papà è scomparso da 7 mesi, lei lo cerca anche il giorno di Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Papà dove sei?». Lo urla in Val Tovanella, Monica, figlia di, l'80enne di Vittorio Veneto scomparso l'8 giugno scorso quando salì a Ospitale di Cadore a cercare lumache. Quelle grida sono risuonate nella valle anche venerdì, quando Monica è salita con il compagno per una nuova battuta nella zona Davestra-Ospitale dove si sono perse le tracce del padre. «Oggi abbiamo fatto il rui Sant'Antonio - spiega la figlia dopo l'uscita - è stato parecchio impegnativo. Ma ancora di papà nessuna traccia». Sui social, dove la vittoriese racconta le sue spedizioni a Ospitale, c'è chi la incoraggia, le dà forza. Ma c'è anche chi le dice di fermarsi: papà non può che essere morto. «Io smetto quando voglio - sottolinea Monica -. È mio papà ed è parte di