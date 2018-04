Papà scappa di casa coi figli: ha portato via borse e vestiti. La mamma denuncia

Ritrovata Sabrina, studentessa 18enne: era scomparsa da 13 giorni​

di due bambini di 4 e 2 anni, ha rapito i figli ed èsenza lasciare alcuna spiegazione alla moglie, che in quel momento era al lavoro. L'uomo è fuggito da Bolzano, dove viveva con la famiglia., un cittadino tunisino di 33 anni, ha fatto perdere le sue tracce. È in viaggio con un furgone, probabilmente in direzione sud. Il cellulare è stato localizzato per l'ultima volta nella zona di Verona.Ieri, al suo rientro dal lavoro, la moglie, una cittadina italiana di 28 anni, ha scoperto che il marito e i due figli, un maschio e una femmina, non erano in casa. Mancava anche un borsone e dei vestiti, così la moglie ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Bolzano. La centrale operativa dei carabinieri di Bolzano raccoglie informazioni e segnalazioni al