Apre in anticipo l'uovo di Pasqua e il padre le rompe il naso con un pugno

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dagli agenti per aver rotto il naso alla figlia ventenne perché ha aperto l'uovo di Pasqua nel venerdì santo senza attenderlo.La rabbia è montata. La ragazza è stata prima rimproverata e poi aggredita fisicamente dal padre. Una violenza tale che le ha rotto il setto nasale. L'uomo non è nuovo alle maniere manesche e a casi di violenza in famiglia. Era già stato segnalato nel 2017 per una lite violenta, sempre con la figlia.