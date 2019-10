Padova, «non mi sento bene»: la maestra si siede sul divano, si accascia e muore

VIGODARZERE (PADOVA) - Un malore improvviso è costato la vita all'amata maestra. L'intero paese di Vigodarzere e il mondo della scuola sono sotto choc per l'improvvisa morte di Claudia Tonello, 62 anni. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di martedì mentre l'insegnante era nella sua abitazione con il marito Maurizio Ranzato. «Si è sentita male qui in casa con me racconta in lacrime il coniuge . All'improvviso si è sentita mancare, si è seduta sul divano e poi mi ha chiamato. Io sono corso subito da lei e le ho tenuto la testa tra le mani perché continuava a dire di sentirsi svenire. E infatti pochi secondi dopo ha perso i sensi e si è appoggiata allo schienale del divano. Ho allertato il 118 e l'ambulanza è arrivata in una decina di minuti. Nel frattempo ho chiamato anche mio fratello.

Macerata, non risponde più ai vicini: ex maestra trovata morta nel letto che abita qui accanto». I due hanno cercato in tutti i modi di soccorrere Claudia che ormai non dava segni di vita, e hanno seguito le indicazioni degli operatori del 118. «Finché aspettavamo, i medici dell'ambulanza ci dicevano cosa fare e come, e le abbiamo anche praticato il massaggio cardiaco racconta ancora Maurizio -. Anche i sanitari quando sono arrivati sono stati qui per diversi minuti insistendo con il massaggio cardiaco, ma ormai per le non c'era più nulla da fare. Claudia è morta per un infarto».

LA STORIALa maestra da qualche anno soffriva di artrite, ma era in cura dal medico di base e la situazione era sotto controllo. In questi giorni era a casa in malattia perché nelle ultime settimane non si sentiva bene. «Venerdì era andata a visitarsi perché si sentiva stanca e tesa dice ancora il marito -. Claudia era una donna sensibile e molto scrupolosa nel suo lavoro. Insegnare era la sua vita e per com'era lei di carattere i problemi della scuola se li portava a casa e questo le creava stress e preoccupazione». La morte improvvisa di Claudia Tonello, che tra tre anni sarebbe andata in pensione, ha sconvolto amici e parenti, ma anche le colleghe dell'istituto comprensivo di Vigodarzere: da quest'anno la docente mancata ieri insegnava alla primaria Don Bosco dopo essere stata per tanti anni alla Marconi di Saletto. «Passo dopo passo, anche quando i passi costavano fatica, giorno dopo giorno, anno dopo anno, bambino dopo bambino, hai percorso le strade della scuola, i suoi corridoi hanno scritto le colleghe in un messaggio -. Oggi questa prima pioggia di autunno, sottile come sapevi essere tu lascia silenzi di sgomento e apre il tempo del saluto e del ricordo. Ti accompagni la gratitudine profonda del mondo della scuola per quello hai dato, per la forza che hai testimoniato a noi tutti, per i semi che hai gettato nelle vite di ogni bimbo incontrato lungo il tuo cammino». Oggi alle 15 nella chiesa di Vigodarzere l'ultimo saluto alla maestra Claudia. Oltre al marito, lascia la figlia Andrea, le sorelle e la mamma.

