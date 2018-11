La figlia non lo trova: papà 56enne morto nella villetta. Non era solo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Trovato morto in una villetta di via Palestro, a Padova. Vittima un italiano del '62 C.D.A., sulle cause della morte sta indagando la polizia. Potrebbe trattarsi di overdose di cocaina. Sul corpo del defunto non c'erano segni diviolenza; con ogni probabilità verrà disposta l'autopsia.La figlia del 56enne ha tentato questa mattina di contattare il padre sia telefonicamente sia citofonando a casa sua. Ma nessuno le ha risposto, a quel punto è scattato l'allarme: i vigili del fuoco hanno tentato di entrare nella casa, ed è stato a quel punto che la porta si è aperta. Dall'altra parte una donna in stato confusionale, la nuova compagna della vittima, che avrebbe dichiarato che l'uomo era deceduto durante la nottel Nella casa sono state trovate siringhe e droga. Sul posto la polizia Scientifica, il medico legale e il pm.