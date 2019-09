«Picchiali!»: mamma incita il figlio a pestare due compagni di scuola

L'altro ieri , 17 settembre, all'uscita di una scuola media di Padova un ragazzino di undici anni, accusando entrambi di avergli rubato un braccialetto. (In realtà il braccialetto era stato perso per terra e ritrovato dalle due vittime).La mamma dell'undicenne, di 31 anni, ha assistito al pestaggio e ha incitato il figlio dicendogli "" e minacciando i due alunni: "Sappiamo dove abitate, veniamo da voi". Sono intervenuti i carabinieri, ieri la donna è stata denunciata per istigazione a delinquere e minacce.