Finto disabile raccoglie fondi per i bimbi poveri davanti alla Basilica: è una truffa

PADOVA - Dietro il paravento di una raccolta di fondifacendo leva sulla loro buonafede e bontà d’animo, chiedendoda destinare all’di un, ovviamente. In realtà, quei soldi finivano nelle sue tasche.A mettere fine alla truffa, ci hanno pensato i carabinieri della Stazione di Padova Prato della Valle, che grazie ad una delle guardie di sicurezza della Basilica del Santo sono intervenuti poiché era stata segnalata un’anomala raccolta di fondi.Ilscoperto dalla guardia di sicurezza si è dato alla fuga correndo come una lepre. Sul posto l’uomo ha lasciato una cartellina, con il logo a colori dei disabili e la bandiera italiana, con l’invito in lingua italiana e inglese a sottoscrivere una donazione cui seguiva l’elenco dei donatori, la provenienza e la somma donata dagli ignari fedeli, convinti di compiere un’opera di bene.La finta scheda per la raccolta dei fondi è stata prelevata dai Carabinieri che ora stanno svolgendo delle indagini per individuare il falso disabile, ma vero truffatore. Trattasi di uno spregevole comportamento di persone che lucrano impietosendo i fedeli e i cittadini ai quali raccontano di raccogliere fondi per bambini poveri. Il consiglio dei Carabinieri è quello di non tenere conto degli individui che fanno sottoscrivere questa modulistica creata ad arte per ingannare i fedeli e i cittadini in visita alla Basilica, facendo leva sullo spirito di carità.