«I maschi ci molestano» Le studentesse del liceo artistico scendono in piazza

Filmate con i cellulari, prese in giro, e molestate a scuola dai maschi

. Le studentesse del liceo artistico Selvatico di Padova scendono in piazza per protestare contro i ragazzi dell'Istituto tecnico Bernardi. Da settembre infatti - denunciano, non solo sono state costrette a cambiare sede per problemi di sicurezza ma si sono anche ritrovate ad avere come "vicini" dei compagni piuttosto ingombranti.

Oggi in 700, tra cui anche colleghi maschi, hanno dato il via a una protesta ufficiale. In un volantino, diffuso dagli studenti del liceo artistico nel corso della manifestazione per le vie di Padova, si parla di «epiteti a sfondo sessuale, violazione della privacy attraverso video, sputi e bottiglie lanciate dai piani superiori». Dopo la chiusura della sede, le classi di moda e pittura del liceo erano state trasferite accanto all'Ipsia Bernardi di via Manzoni, ma la convivenza tra i due istituti si è rivelata sin da subito molto problematica.

