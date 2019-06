Gianfranco e Manuela padre e figlia spirano a 24 ore l'uno dall'altra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

URBANA - Papà e figlia muoiono a meno di 24 ore uno dall'altra, come due candele spente da una folata di vento inaspettata. Di quelle che gettano nel dolore un intero paese: Urbana infatti è in lutto per la scomparsa die presidente della ProLoco, e della figlia. Gianfranco è spirato venerdì mattina all'ospedale di Schiavonia, dove era stato ricoverato una settimana prima in seguito a un ictus da cui non si è più ripreso. Un fulmine a ciel sereno per la moglie Luciana e per i quattro figli Stefania, Manuela, Maurizio e Mirca, abituati a vederlo in salute. «La sera prima che succedesse (era venerdì) papà era andato a mangiare una pizza insieme ai