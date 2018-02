Lite tra fidanzati, lui l'abbraccia e le infilza un coltello nell'addome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Un abbraccio forte, istintivo, sconsiderato. Un abbraccio che ha portato addirittura ad un arresto con l'accusa di lesioni gravi., trentatreenne originario della provincia di Teramo ma residente a Padova, mentre stringeva la propria ragazza aveva in mano un. L'ha colpita all'addome, non è ben chiaro se intenzionalmente o meno, provocandole una profonda ferita e 40 giorni di prognosi.È successo giovedì sera attorno alle 22, in, al culmine di una lite tra due fidanzati. Pare che lei, ventisettenne, avesse deciso di troncare la relazione. Lui non si sarebbe rassegnato, e per questo motivo sarebbe scoppiato un acceso litigio proprio dentro la casa della giovane. Queste sono le cause. Ciò che è successo dopo è scritto negli atti della Polizia, che ha arrestato l'uomo la sera stessa.