Sbalzato dalla moto guidata â€‹dall'amico: vita spezzata a 22 anni Strazio dei genitori arrivati sul posto

I servizi sul Gazzettino del 13 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Tragedia ieri sera a Montà: in undi, che era ila bordo dellaguidata dall'amico, ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita: la moto si è scontrata con una monovolume, unaguidata da B. P., 62 anni. Quest'ultimo è stato sottoposto all'risultato negativo.Il ragazzo è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo.L'incidente è avvenuto: i genitori sono subito arrivati sul posto. Scena straziante per il riconoscimento del corpo del figlio.