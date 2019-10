Giulia, 23 anni, strangolata dal marito è morta dopo nove giorni di agonia

ROVIGO - È morta nel primo pomeriggio la donna strangolata dal marito l'8 ottobre scorso durante una lite ad Adria ( Rovigo). Giulia Lazzari, 23 anni, era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, in coma farmacologico.



Il coniuge, Roberto Lo Coco, 28 anni, è in carcere da sabato scorso. I due hanno una figlia di 4 anni. Il movente dell'aggressione sarebbe legato al fatto che la coppia si stava separando. Lei faceva la cameriera, lui è disoccupato e tossicodipendente da eroina.



Le mani dell'uomo si erano strette attorno al collo della giovane mamma fino a provocarle un arresto cardiaco e un edema cerebrale da anossia. Per il 28enne di origini siciliane il capo d'imputazione verrà modificato in omicidio volontario aggravato.

