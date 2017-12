Finisce nel fossato per il ghiaccio con l'auto Muore la passeggera

PADOVA - Tragedia di Natale per una donna di 91 anni, Jolanda Versurato, padovana di Bagnoli di Sopra: l'anziana è rimasta coinvolta in un incidente ad Anguillara Veneta la mattina di ieri, 25 dicembre.



L’anziana, ricoverata in ospedale a Rovigo, è morta poche ore dopo: lo schianto è avvenuto in via Ca’ Matte, alle prime ore del mattino. L’utilitaria nella quale la Versurato era a bordo, è uscita di strada lungo la provinciale. A guidarla c'era un 40enne: la pensionata è stata sbalzata fuori dall’abitacolo dopo che l’auto è finita in un fossato.



Le cause dell’incidente sono dovute in tutta probabilità al ghiaccio.

