Ciclista 18enne travolto e ucciso da un pirata: trovato morto da papà e sorella

Unquesta notte, attorno alla mezzanotte, è stato investito e ucciso da un. La vittima è E.S.H., residente a Levada di(Padova) e stava tornando dal lavoro in unIl giovane era in bici lungo, quando è stato tamponato da un'auto che non si è fermata a soccorrerlo e per l'impatto è ruzzolato dentro al fossato che costeggia la strada. Pare che nessuno abbia visto l'incidente. A ritrovare il giovane ormai privo di vita nel corso d'acqua sono stati il padre e la sorella un paio di ore dopo.Non vedendolo rientrare, i famigliari avevano provato a chiamarlo al cellulare, ma il giovane non rispondeva. Così hanno percorso a ritroso la strada che era solito fare per rincasare e hanno fatto la terribile scoperta. Hanno infatti visto il corpo del ragazzo ormai privo di vita. La salma del giovane è stata trasportata all’ospedale di Camposampiero. Le indagini per rintracciare l'automobilista scappato senza prestare soccorso sono affidate ai carabinieri di Piombino Dese.