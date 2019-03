Il vicino parcheggia male l'auto, lui prende la mazzetta e gliela sfascia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PADOVA - Sfascia l'auto parcheggiata male del vicino di casa con una mazzetta dopo un furibonda lite. Così violenta che sono dovuti intervenire anche i carabinieri della stazione di Padova Principale del luogotenente Giovanni Soldano. Risultato? Un conto salato dal carrozziere e una denuncia per il reato di danneggiamento e porto di armi o oggetti atti ad offendere per il furibondo inquilino che, rpeso dall'ira, è passato dalle parole ai fatti e ha distrutto l'auto di un altro inquilino, reo, a suo dire, di aver parcheggiato la macchina in un posto che impediva il passaggio agli altri residenti.È successo sabato mattina in via Gattamelata nel parcheggio del palazzo al civico 78, a due passi dall'Istituto oncologico veneto.