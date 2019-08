Rapina in villa, bimba di 11 anni chiama i carabinieri: bloccato uno dei due ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Paderno Dugnano, vicino, dove c'è anche la sede legale di una ditta di trasporti., figlia dei proprietari di casa. Due uomini, a bordo di un motorino e col volto travisato dal casco, hanno citofonato. La moglie del titolare della ditta, pensando fossero dipendenti del marito, ha aperto e pur essendosi resa conto quasi subito che si trattava di rapinatori, non è riuscita a impedire che facessero irruzione in casa.Uno dei due rapinatori si è fermato a controllare i movimenti della donna, l'altro è andato alla ricerca del marito, che era al piano di sotto, e, armato di coltello, si è fatto consegnare 10mila euro. La donna, nel frattempo, ha chiesto alla figlia di undici anni di chiamare il 112 mentre le urla hanno attratto l'attenzione dei vicini, intervenuti a loro volta sul posto.Un rapinatore nel frattempo è scappato, mentre l'altro è stato bloccato anche grazie all'intervento dei vicini e dei carabinieri e tratto in arresto. La bambina è stata anche medicata per una ferita alla gamba, che probabilmente si è causata nel trambusto.