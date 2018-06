Si droga nel sottoscala e i parenti lo trovano morto Aveva solo 22 anni

di Paola Treppo

UDINE - Sparisce per qualche istante dall’appartamento dove è ospitato e quando i suoi parenti lo vanno a cercare lo ritrovano agonizzante nello scantinato.È successo poco dopo le 9 di oggi, sabato 16 giugno, in un quartiere popolare diIl giovane, uno straniero di 22 anni, residente in provincia di, con problemi di, è sfuggito al controllo dei parenti e, una volta appartatosi nello scantinato della casa dove è ospite, si è iniettato delloLa dose deve essere stata eccessiva perché il ragazzo ha perso i sensi e i suoi parenti quando lo hanno ritrovato hanno cercato invano di rianimarlo ma ormai era. Anche l’equipe medica di una ambulanza intervenuta immediatamente sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.