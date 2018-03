Squalo di tre metri ritrovato sulla scogliera La verdesca era in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTRANTO - Un esemplare di ragguardevoli dimensioni ma purtroppo in pessime condizioni: è lo squalo ritrovato a Otranto, nei pressi delle scogliere di Santo Stefano. L'animale, una verdesca lunga circa tre metri, era in fin di vita quando è stata ritrovata sulla scogliera nei pressi dell'ex villaggio Valtur. Non è ancora chiaro se sia stata pescata per sbaglio e poi abbandonata oppure se a spingerla sugli scogli sia stato il mare agitato dei giorni scorsi.