Bimbo di 4 anni rischia di morire all'asilo: salvato dalle maestre

Bimbo ha un malore mentre è all'asilo: salvato da due maestre. Hanno percepito subito la gravità della situazione, intervenendo in maniera tempestiva praticando con le manovre di primo soccorso previste dai protocolli sanitari e scolastici. Due maestre di Ostuni, Roberta Cisternino e Monica Sasso, che insegnano in una classe della scuola materna edificio “Pessina-Vitale”della Città Bianca, hanno rianimato un loro piccolo alunno di quattro anni che ha avuto un malore in classe durante un’attività didattica.

Il terrore e il sollievo

Infiniti secondi di terrore, ma mai di smarrimento. Nonostante la tensione emotiva, ma con la consapevolezza che anche un solo attimo di ritardo sarebbe potuto divenire fatale. Ma l’intervento immediato delle due maestre è stato fondamentale, con il piccolo che dopo il massaggio cardiaco ha pian piano ripreso conoscenza, fino all’arrivo del 118 ed il trasferimento immediato al Perrino di Brindisi. Il bimbo è attualmente ricoverato per tutti gli accertamenti nella stessa struttura sanitaria del capoluogo adriatico in condizioni stazionarie.

