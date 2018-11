Incidente choc motociclista investe un pedone: morti entrambi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mortale a. Un uomo a bordo di una motocicletta ha investito un pedone, entrambi sonoLo schianto è avvenuto in via Mar Rosso, morto sul posto il conducente del veicolo mentre il pedone è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.Sconosciuta al momento l'identità del motociclista, mentre il pedone investito è un uomo del 1966.