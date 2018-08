Derubano supermercato e si nascondono nella pineta: scovati e arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli a teppeto nel weekend sul litorale romano. A Ostia i carabinieri hanno identificato 141 persone e ispezionato 60 veicoli mentre due giovani sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti. I militari, durante l'attività, hanno inoltre fermato due romani di 20 e 31 anni, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, che si erano nascosti tra la vegetazione della pineta nel tentativo di fuggire dopo aver messo a segno un furto in un supermercato di zona. Una volta identificati, i carabinieri hanno trovato nei borsoni dei due ingenti quantità di cosmetici e di alcolici. Prodotti che erano stati trafugati poche ore prima. I ladri sono stati trattenuti in caserma mentre la merce, del valore di varie centinaia di euro, è stata interamente recuperata e restituita al direttore del supermercato