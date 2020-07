Ostia, avrebbe abusato di una bimba di 5 anni: arrestato romano di 32 anni.

Avrebbe abusato di una bambina di 5 anni che il padre gli aveva affidato per per qualche ora. Il presunto autore è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Ostia. A quanto ricostruito l'episodio è avvenuto a fine giugno quando il padre della bimba, a causa di un imprevisto impegno di lavoro, ha affidato per poche ore i due figli di 2 e 5 anni a un amico di famiglia, vicino di casa. Una volta rientrata a casa, la bimba avrebbe raccontato alla mamma gli abusi subiti. Il 32enne romano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

