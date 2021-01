L'ostetrica sbaglia dose di morfina durante il travaglio, bimbo muore e la mamma finisce in coma

I medici le danno una dose troppo alta di morfina durante il parto e la mamma finisce in coma. Quando la donna si è svegliata ha anche appreso che il bambino che aspettava è morto. Mansurin 'Sarah' Hassan, 28 anni, avrebbe ricevuto 100 milligrammi di farmaco invece di 10 mg per alleviare il dolore mentre dava alla luce suo figlio Zyeed nell'Australia occidentale.

L'errore medico

Un errore medico che è costato caro a tutta la famiglia che ha perso il bambino e ha rischiato di perdere anche la mamma. La donna era in ospedale in travaglio in attesa di mettere al mondo suo figlio, ma viste le forti contrazioni ha chiesto che le venisse data della morfina per aiutarla poi nel momento in cui avrebbe dovuto spingere. Un'infermiera le ha somministrato il farmaco intorno alle 23 ma la donna si è addormentata, la mattina dopo era ancora priva di sensi e senza polso.

L'intervento

Immediatamente sono intervenuti i medici che hanno eseguito un cesareo, ma il piccolo era ormai morto a causa della dose eccessiva di morfina assunta attraverso la mamma. Le condizioni della 28enne erano critiche con problemi a cuore e polmoni, per questo è stata portata in terapia intensiva. Quando poi si è svegliata dal coma i medici le hanno detto cosa era successo e che il piccolo non ce l'aveva fatta.

I provvedimenti

La coppia aveva cercato di avere un bambino per cinque anni prima di Zyeed, ma i loro sogni di avere una famiglia furono distrutti "in pochi istanti" dall'errore. L'ospedale ha avviato un'indagine completa sull'incidente e ha descritto la situazione come "un evento tragico". L'ostetrica e un'altra infermiera sono state licenziate, mentre la mamma è ancora in fase di recupero ma potrebbe aver riportato danni permanenti, come riporta il Sun.

