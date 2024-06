Ostaggi liberati, cosa è successo davvero? Il blitz di Israele, l'appoggio degli Usa, gli oltre 200 morti palestinesi

È stata descritta come una «eroica operazione» la liberazione di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir Jan, i quattro ostaggi israeliani nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023. Un blitz, quello dell'Idf, progettato da alcune settimane e che ha causato la morte di 210 palestinesi nel cuore di Nuseirat, ma che secondo le forze israeliane era necessario per la difesa del Paese.

Il blitz di Idf, Shin Bet e forze speciali

È iniziato stamattina, sabato 8 giugno, il blitz di Israele a Nuseirat.

Una mossa progettata da settimane

Dopo aver fatto irruzione e aver demolito una compound di addestramento di Hamas a Tel Sultan, nella parte occidentale di Rafah, i soldati avrebbero «ucciso numerosi terroristi, localizzato tunnel e sequestrato armi». Un'operazione, questa, annunciata dal portavoce militare israeliano, che proprio oggi ha raccontato l'intervento dell'esercito a Nuseirat, nel centro della Striscia, «contro una struttura terroristica» di Hamas. Proprio lì, le forze speciali dell'Idf hanno ritrovato vivi quattro ostaggi israeliani, rapiti da Hamas al Festival musicale Nova. «Gli ostaggi - hanno detto in una nota congiunta Shin Bet e Idf - sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell'esercito da due luoghi diversi durante l'operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti». Una «operazione eroica», un «trionfo miracoloso», secondo il Forum delle famiglie degli ostaggi, che ha elogiato il blitz dell'esercito. «L'eroica operazione dell'Idf che ha liberato e riportato a casa Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir Jan è un trionfo miracoloso. Ora, con la gioia che travolge Israele, il governo deve ricordare il suo impegno a riportare indietro tutti i 120 ostaggi ancora detenuti da Hamas: i vivi per la riabilitazione, gli uccisi per la sepoltura. Continuiamo a chiedere alla comunità internazionale di esercitare la necessaria pressione su Hamas affinché accetti l'accordo proposto e rilasci gli altri 120 ostaggi tenuti prigionieri. Ogni giorno è un giorno di troppo». Dello stesso parere anche il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. «Le nostre truppe hanno condotto un'eroica operazione per salvare 4 ostaggi tenuti da Hamas a Gaza e li ha riportati a casa. Idf, Shin Bet e forze speciali hanno operato con straordinario coraggio sotto pesante fuoco e hanno avuto successo nel portare a termine la loro missione - ha aggiunto -. La difesa di Israele continuerà a lottare fino a quando i 120 ostaggi non torneranno a casa».

All'attacco di oggi Israele stava lavorando da settimane, come confermato anche dal portavoce militare israeliano Daniel Hagari: «Un'operazione complessa, progettata da diverse settimane, che si è svolta sotto un pesante fuoco nemico. I combattenti delle unità speciali - ha aggiunto - hanno operato in due diversi edifici e abbiamo fatto ricorso a un fuoco massiccio, anche da altri combattenti, Marina compresa, per proteggere le nostre forze. Gli ostaggi - ha continuato - erano all'interno di un rione civile, in un ambiente presidiato da miliziani armati. Sono state usate informazioni di intelligence molto complesse raccolte durante settimane. È stato un puzzle molto grande». Alla domanda di una giornalista se l'esito dell'operazione possa avere un effetto sulle trattative in corso, Hagari ha risposto: «Il messaggio per Hamas è che l'Idf è determinato a recuperare gli ostaggi». Hagari, in risposta a un'altra domanda se nell'attacco fosse stato ucciso il capo delle Brigate Qassam Mohammed Deif, ha replicato: «Se fosse così ve lo avrei riferito». Secondo le prime ricostruzioni, anche gli Stati Uniti avrebbero collaborato per la riuscita dell'operazione. Durante il blitz a Nuseirat, uno dei veicoli a bordo dei quali si trovavano 3 dei rapiti appena liberati si è bloccato per un guasto. Lo hanno riferito i media. Per salvare il veicolo con a bordo gli ostaggi e i soldati che era stato già preso di mira dai miliziani di Hamas, l'Idf ha ingaggiato una forte battaglia con fuoco pesante da parte della 98/esima divisione.

Le perdite di Israele

A perdere la vita nell'operazione per il recupero degli ostaggi solamente un soldato. La polizia israeliana ha infatti annunciato la morte dell'ispettore capo Arnon Zamora, comandante nell'Unità speciale anti terrorismo, ucciso nell'operazione a Nuseirat dentro la Striscia di Gaza per la liberazione dei quattro ostaggi. Zamora - come aveva detto il portavoce militare Daniel Hagari - era rimasto gravemente ferito nell'operazione. Portato in ospedale, è stato dichiarato morto. «Zamora è un eroe di Israele che ha amato e protetto il suo Paese. L'esercito - ha detto il portavoce militare - saluta la sua memoria».

Commander Arnon Zamora, who was severely injured during the hostage rescue mission today, died of his wounds.



Arnon will be remembered as a hero to the people of Israel.



May his memory forever be a blessing. pic.twitter.com/PjgcWcasTm — Hen Mazzig (@HenMazzig) June 8, 2024

Uccisi 210 palestinesi

Sarebbero invece 210 i palestinesi morti nel blitz. Secondo le ultime dichiarazioni di Hamas, l'operazione militare che ha portato alla liberazione degli ostaggi israeliani avrebbe colpito duramente la zona del campo profughi di Nuseirat, provocando anche 400 feriti. Al momento, però, l'ospedale Deir al Balah, nel centro della Striscia, parla di 94 persone uccise. Dopo i fatti di stamattina, il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto una sessione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per discutere le ripercussioni del «sanguinoso massacro compiuto dalle forze di occupazione israeliane nel campo di Nuseirat». Lo ha riferito l'agenzia Wafa.